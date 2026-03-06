Agressor que arrancou unha da ex-companheira após separação é preso em Santana

Homem de 25 anos é acusado de invadir a casa da ex-companheira e agredi-la violentamente após não aceitar o fim do relacionamento

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O que deveria ser o fim de um relacionamento de três anos tornou-se um pesadelo de perseguição e violência extrema para uma jovem santanense. No entanto, esta semana marca o capítulo final dessa opressão.

Através da Operação Mulher Segura (Senasp), a Polícia Civil do Amapá retirou de circulação o agressor que, em um ato de crueldade, chegou a arrancar a unha da vítima durante uma série de agressões físicas.

O crime, ocorrido em fevereiro de 2026 no bairro Novo Horizonte, chocou pela agressividade. O investigado, inconformado com a separação ocorrida há quatro meses, invadiu a residência da ex-companheira, de 25 anos.

Entre socos, chutes e empurrões, a violência resultou na perda de uma das unhas da vítima — uma marca física da tentativa de controle e dor imposta pelo agressor, que ainda roubou um objeto de valor pessoal (um cordão de ouro) para reforçar o domínio.

Segundo a Delegada Katiúscia Pinheiro, titular da DEAM de Santana, a investigação minuciosa permitiu que o Estado interviesse antes que o padrão controlador do investigado resultasse em algo ainda mais trágico.

“A prisão preventiva do acusado por roubo, lesão corporal grave e ameaça realizada no bairro Piçarreira, não é apenas um procedimento jurídico, é o resgate da autonomia dessa mulher”, disse.

Com o agressor – que também tem 25 anos – à disposição do Poder Judiciário, a vítima deixa de ser um alvo de perseguição para se tornar um símbolo de sobrevivência.

A Polícia Civil do Amapá reafirma que nenhuma mulher precisa carregar as marcas da violência sozinha. A liberdade começa com a denúncia, basta ligar 180 ou 190.