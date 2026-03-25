Amapá recebe lancha blindada com sonar e câmeras térmicas para combate ao crime

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O Governo do Amapá recebeu, nesta semana, um reforço estratégico para o policiamento das águas marajoaras e amapaenses. A embarcação Aruanã 38, avaliada em mais de R$ 3,3 milhões, foi entregue pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para atuar diretamente no enfrentamento ao crime organizado e ao tráfico de drogas nos rios do estado.

A nova lancha é considerada uma das mais modernas da frota de segurança da região Norte. A unidade é totalmente blindada, garantindo maior proteção aos agentes em possíveis confrontos armados.

Além da estrutura reforçada, o equipamento se destaca pela tecnologia embarcada. A lancha conta com sonar de alta precisão e câmeras térmicas, capazes de identificar alvos mesmo em condições de escuridão total ou baixa visibilidade, como em casos de neblina.

A aquisição integra o programa Amapá Mais Seguro, que busca modernizar o aparato policial e fortalecer o combate às facções criminosas que utilizam as rotas fluviais para o transporte de entorpecentes e a prática de pirataria, conhecida na região como ação de “ratos d’água”.