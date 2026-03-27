Amiga das filhas do cantor de Bruno e Trio celebra condenação do artista: ‘a casa caiu’

Por PEDRO PESSOA, de Belém
A decisão que manteve a condenação do cantor Bruno Mafra, da banda Bruno e Trio, por abuso sexual contra as próprias filhas, repercutiu nas redes sociais. Uma amiga próxima das vítimas usou a internet para comentar o caso e celebrar o resultado do julgamento.
Nos vídeos publicados, Gabrielly Reis, que afirma ter acompanhado de perto o processo, fala sobre o impacto da decisão e relembra o sofrimento enfrentado pelas vítimas ao longo dos anos.
“Eu acompanhei de perto a dor que foi esse processo […] e hoje a justiça foi feita”, declarou.
Desabafo nas redes
Durante o relato, Gabrielly afirmou que, como mãe, se sentiu ainda mais tocada pela situação e destacou a dificuldade de acompanhar o caso enquanto o cantor seguia com a vida pública.
“Eu não aguentava mais ver ele vivendo a vida, gravando com cantores famosos”, disse.
Em tom de desabafo, ela também afirmou que sempre acreditou que o desfecho chegaria:
“Hoje a casa dele caiu. Eu falei que a casa ia cair.”
A amiga das vítimas ainda reforçou que, para quem duvidava das denúncias, a decisão judicial representa uma resposta.
“Pra quem não acreditou, é real”, afirmou.
Caso teve condenação mantida
O Tribunal de Justiça do Pará manteve a condenação do cantor em segunda instância. Ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão, em regime inicial fechado, por crimes que teriam ocorrido entre 2007 e 2011, quando as vítimas eram crianças.
A defesa informou que pretende recorrer da decisão e sustenta que o processo ainda não teve trânsito em julgado.