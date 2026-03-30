Após 13 anos de espera, Clécio entrega novo HCA com 192 leitos e 18 especialidades

Estrutura modernizada passa a reforçar o atendimento pediátrico de média e alta complexidade e deve reduzir a pressão sobre o Pronto Atendimento Infantil da capital

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Após mais de uma década de espera, o Governo do Amapá entrega nesta terça-feira (31) o novo Hospital da Criança e do Adolescente, em Macapá. A obra, iniciada ainda na gestão do ex-governador Camilo Capiberibe (PSB), atravessou dois mandatos de Waldez Góes (PDT) e foi retomada e concluída na atual gestão de Clécio Luís (União).

A nova unidade de saúde contará com 192 leitos — entre clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) — e oferecerá 18 especialidades médicas, consolidando-se como referência em atendimento pediátrico de média e alta complexidade no estado.

Nesta segunda-feira (30), o governador Clécio Luís apresentou a estrutura do hospital à imprensa durante uma visita técnica. A agenda antecipou a entrega oficial e permitiu que jornalistas conhecessem os novos espaços, serviços e a modernização da unidade, localizada na Avenida FAB, no Centro da capital.

Totalmente reformado e ampliado, o hospital foi projetado para oferecer um ambiente mais acessível, humanizado e equipado com tecnologia de ponta. A estrutura inclui recepção, ambulatório, laboratório, centro cirúrgico, UTIs, enfermarias clínicas e cirúrgicas, além de setores estratégicos como farmácia, lactário, central de material esterilizado, refeitório e núcleo de regulação.

Entre as especialidades disponíveis estão cardiologia, neurologia, endocrinologia, gastroenterologia, infectologia, nefrologia, reumatologia, pneumologia, ortopedia, cirurgia pediátrica, cirurgia torácica, além de serviços multiprofissionais como nutrição, psicologia e fonoaudiologia.

A entrega também contempla novos setores, como a Clínica Cirúrgica com 18 leitos infantis, a Clínica Médica com 58 leitos, uma nova UTI com 15 leitos, além de laboratório e ambulatório pediátrico e uma nova recepção.

Apesar da inauguração oficial nesta terça-feira, parte da unidade já funciona desde 2023. Entre os serviços entregues anteriormente estão uma UTI com 16 leitos infantis, centro cirúrgico, salas de cirurgia e leitos de recuperação pós-anestésica.

Segundo o governo, a estratégia de entrega por etapas priorizou a ativação de serviços essenciais, garantindo impacto imediato na rede de saúde e reduzindo a demanda no Pronto Atendimento Infantil (PAI).

“Estamos entregando uma obra que ficou parada por anos e que hoje se transforma em um hospital moderno, preparado para cuidar das nossas crianças com dignidade, qualidade e tecnologia. Esse é um compromisso com a vida e com o futuro do Amapá”, destacou o governador Clécio Luís.

Com capacidade estimada para mais de 6 mil internações anuais, o hospital deve ampliar significativamente o acesso da população aos serviços especializados, atendendo não apenas Macapá, mas também pacientes de municípios do interior do estado.

A conclusão da obra é considerada um marco para a saúde pública do Amapá, tanto pelo tempo de execução quanto pela importância da estrutura. O hospital passa a ser uma das principais referências no atendimento infantil da região Norte, com foco na qualidade, humanização e ampliação da cobertura assistencial.