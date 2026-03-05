Após 5ª operação da PF, Furlan antecipa renúncia

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Antônio Furlan (PSD) não é mais o prefeito de Macapá. Depois de ser afastado do cargo temporiamente por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na 2ª fase da Operação Paroxismo, ele informou nesta quinta-feira (5) que está renunciando ao mandato. O documento foi protocolado por ele no início da manhã, por volta das 8h, na Câmara Municipal.

Furlan e o vice Mário Neto foram afastados por 60 dias pelo ministro Flávio Dino, a pedido da Polícia Federal. O presidente da Câmara, Pedro Dalua (União) precisou ser empossado no cargo como o segundo na linha de sucessão.

Furlan é acusado de fraudar a licitação do Hospital Municipal de Macapá, em construção na zona norte da capital, e de receber dinheiro desviado da obra. De acordo com relatório da PF entregue ao ministro antes da expedição dos mandados de ontem, quase R$ 10 milhões sacados pelos donos da empresa teriam alimentado clínicas dele e da esposa, a primeira-dama e pré-candidata ao Senado Rayssa Furlan (Podemos). A ex-esposa também teria recebido recursos. Os dois ainda não comentaram as acusações, mas se declararam vítimas de perseguição e conspiração.

Na prática, ele antecipa em mais de um mês a renúncia que já teria que apresentar no início de abril, quando termina o prazo do calendário da Justiça Eleitoral para pré-candidatos nas eleições majoritárias. Esse motivo, inclusive, é citado por ele no documento entregue hoje.

Ontem, logo após ser afastado, o prefeito confirmou que concorrerá ao cargo e pediu apoio para vencer, o que foi considerado por juristas um pedido antecipado e ilegal de voto fora do período eleitoral oficial.

Em pouco mais de cinco anos de mandato, Furlan foi alvo de cinco operações da Polícia Federal. As duas últimas em função do Hospital Municipal. As outras foram derivadas de investigações eleitorais e de apurações relacionadas à Praça Jacy Barata.