Após churrasco na casa da sogra, homem mata companheira com quem vivia há 10 meses

Vítima ainda tentou fugir do agressor, mas foi alcançada na rua e atingida com vários golpes de faca

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A madrugada deste domingo (15) foi marcada por mais um caso de feminicídio no Amapá. A vítima, Márcia Loureiro Dias, de 40 anos, foi assassinada a facadas dentro de casa pelo próprio companheiro no bairro Açaí, na zona norte de Macapá, por volta das 3h.

De acordo com as apurações iniciais, a dona de casa ainda conseguiu se desvencilhar do agressor e correr para fora da residência, mas acabou perseguida em via pública e atingida com pelo menos seis golpes. Um deles perfurou a região dos rins. A violência foi tão intensa que a lâmina da faca usada no crime chegou a quebrar durante o ataque.

Márcia mantinha um relacionamento com o suspeito havia cerca de 10 meses. Ela deixa três filhos, todos maiores de idade, e dois deles, junto com uma neta, moravam na mesma casa com a vítima.

Horas antes do crime, o casal havia participado de um churrasco na casa da sogra. Segundo relatos de pessoas próximas, o homem aparentava estar estranho, com o rosto fechado, mas não houve discussão aparente durante o encontro.

Os gritos de socorro da vítima durante a madrugada chamaram a atenção de moradores da região. O principal suspeito, Adrielson Costa dos Santos, de 30 anos, foi contido e espancado por populares revoltados até a chegada da polícia.

Em menos de 40 minutos após o acionamento, por determinação do delegado Eduardo Ribeiro, os agentes da Polícia Civil Roberto e Rodolfo realizaram diligências na área e efetuaram a prisão do suspeito. Ele recebeu atendimento médico no Hospital de Emergências e depois foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde prestou depoimento ao delegado plantonista Júlio Darques.

“Durante o interrogatório ele ficou em silêncio, mas chegou a comentar informalmente que o motivo seria uma suposta traição praticada pela vítima. É mais uma situação lamentável de feminicídio que alerta para barrar a escalada da violência no âmbito das relações domésticas e familiares logo no começo”, declarou o delegado.