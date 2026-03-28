Após condenação de cantor de ‘Bruno e Trio’, nova denúncia vem à tona

Denúncia envolve suposto caso ocorrido com jovem de 13 anos

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

A repercussão da condenação do cantor Bruno Mafra, da banda Bruno e Trio, levou ao surgimento de um novo relato envolvendo o artista. Desta vez, a denúncia partiu da cantora Eliana Renner, conhecida como Nega Lora, que afirma que a filha teria se envolvido com o cantor quando tinha apenas 13 anos.

Segundo a artista, o caso teria ocorrido em 2013, período em que ela também atuava no meio musical e conhecia o cantor, embora sem proximidade.

Mudança de comportamento chamou atenção

De acordo com o relato, a situação começou a ser percebida após mudanças no comportamento da adolescente, como faltas frequentes à escola. A partir disso, a mãe passou a buscar informações e chegou ao nome do cantor como possível responsável.

Ainda segundo Nega Lora, ao ser procurado, o artista teria confirmado que a jovem estava com ele e a levado de volta para casa.

Suspeita de manipulação

Na época, tanto o cantor quanto a adolescente negaram qualquer tipo de relação. Mesmo assim, a mãe afirma acreditar que houve manipulação.

“Tudo foi colocado de forma que parecia consensual”, declarou.

Ela também afirmou que, naquele momento, optou por não denunciar o caso, citando falta de orientação, medo de exposição e possíveis impactos na carreira.

Caso vem à tona após condenação

Com a recente condenação do cantor em outro processo, envolvendo crimes já reconhecidos pela Justiça, a cantora afirma que decidiu tornar o episódio público.

“Hoje eu vejo que fui manipulada. Eu não tinha o discernimento que tenho hoje”, disse.

Ela destacou que não pretende formalizar denúncia neste momento, mas decidiu falar como forma de incentivar outras possíveis vítimas.

Reencontro e repercussão

A cantora também relatou que chegou a reencontrar o artista recentemente em um evento no interior do Pará. Segundo ela, o comportamento dele foi de naturalidade.

O caso segue gerando forte repercussão no meio artístico e nas redes sociais, especialmente após a confirmação da condenação do cantor em segunda instância.