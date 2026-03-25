Após feminicídios, Santana abre discussão pública para combater violência contra mulheres

Recentes casos de assassinatos de mulheres santanenses, motivou a realização do evento

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Por JONHWENE SILVA, de Santana

Os recentes casos, onde mulheres que moram em Santana e foram brutalmente assassinadas, motivaram a Câmara Municipal de Santana, por meio da Procuradoria da Mulher, a realizar na quinta-feira (26) uma audiência pública com foco no enfrentamento à violência contra as mulheres. O encontro acontecerá na sede do Legislativo Municipal, em Santana, a 17 km de Macapá.

Com o tema “Santana pela vida: enfrentamento ao feminicídio e à violência contra as mulheres”, a iniciativa surge diante de recentes casos que têm gerado preocupação na sociedade. A proposta é promover um amplo debate com autoridades, especialistas e a população, buscando construir soluções concretas para combater esse tipo de crime.

O assassinato da jovem Ana Paula de apenas 19 anos, ocorrido dentro da loja em que trabalhava e da moradora da Ilha de Santana, Camila Cardoso dos Santos, morta a facadas e pauladas, crimes ocorridos há menos de um mês, foram o estopim para a realização do evento.

A audiência pública pretende reunir diferentes setores para discutir medidas de prevenção, acolhimento às vítimas e fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. A expectativa é que o encontro contribua para o desenvolvimento de ações mais eficazes no município.

“O feminicídio e os casos de violência contra a mulher não podem continuar. Temos vivido tempos sombrios e por isso a ideia de realizar a audiência. Vamos chamar todas as pessoas, autoridades, lideranças para traçarmos medidas mais concretas de combate a violência. É muito importante a participação de todos”, disse a vereadora Helena Lima.

Segundo a organização da audiência, a participação da comunidade é considerada fundamental para ampliar o diálogo e fortalecer a rede de apoio às mulheres em situação de violência. O evento é aberto ao público e está previsto iniciar às 18h.