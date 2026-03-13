Após furto de HDs, invasão e sabotagem ao Diário Oficial, Dalua pede perícia e investigação

Por SELES NAFES, de Macapá

A Polícia Civil do Amapá abriu inquérito para investigar uma denúncia de furto de HDs, sabotagem ao sistema do Diário Oficial e invasão do setor financeiro da Prefeitura de Macapá. O registro foi feito pelo prefeito em exercício, Pedro Dalua (União), por meio de ofícios enviados à Delegacia-Geral de Polícia.

Os três ofícios encaminhados ontem (12) apontam indícios de violação física ocorrida na noite do dia 11, furto de documentos, manipulação de dados financeiros e acesso indevido ao sistema que controla processos em pagamento, além do furto de HDs de computadores do setor de licitações que continham contratos e histórico de pagamentos.

O prefeito afirma que os fatos podem caracterizar obstrução de investigações ou ocultação de atos administrativos.

Diário Oficial

Dalua relatou ainda que o sistema que alimenta o Diário Oficial estaria inoperante, impedindo a publicação de atos oficiais obrigatórios do Executivo. Como alternativa, decretos e portarias estão sendo publicados no Diário Oficial da Câmara Municipal, após um acordo de cooperação entre os dois poderes.

Um boletim de ocorrência com todos esses relatos foi registrado às 18h, solicitando investigação da Polícia Civil e perícia da Polícia Científica.