Após mobilização, ajuda chega e garante festa digna a idosa que completou 117 anos no AP

Apoio coletivo levou alimentos, itens de cuidado e presença de autoridades para marcar a data com afeto e celebração

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O que começou como um apelo por ajuda transformou-se em uma grande demonstração de solidariedade e amor ao próximo. O domingo (22) foi marcado por emoção, alegria e celebração da vida no bairro Terra Nova Bosque, na zona norte de Macapá, onde a centenária Oneide de Souza, carinhosamente conhecida como Tia Margarida, comemorou seus 117 anos.

Familiares, amigos e até internautas que se sensibilizaram com a história da idosa se reuniram para um almoço especial. A mesa farta simbolizava mais do que comida, era o resultado da união de muitas mãos. Entre os pratos, não faltaram iguarias tradicionais da região, como maniçoba, vatapá, churrasco e um bolo preparado especialmente para a ocasião.

A celebração também contou com a presença de autoridades, como a deputada e secretária de assistência social Aline Gurgel e o governador Clécio Luís, que atenderam ao convite da família e fizeram questão de participar desse momento simbólico.

Mais do que homenagens, Tia Margarida recebeu aquilo que sua família mais precisava: apoio concreto. Foram entregues fraldas geriátricas, cadeira de rodas, cadeira de banho, kits de alimentação e itens de higiene pessoal. Pessoas também ajudaram com transferências em pix. As doações vão contribuir diretamente para melhorar a qualidade de vida da idosa, que enfrenta limitações de mobilidade e saúde.



A filha, Maria Benedita de Souza, que cuida da mãe diariamente, não conteve a emoção diante da mobilização.

“Só alegria. Glória a Deus. Só a gente não iria conseguir. Foi muita fartura porque foi união. A mão unida faz a força. Queria agradecer a todos que nos ajudaram de alguma maneira. Que Deus abençoe a cada um”, declarou, com gratidão.

A história de Tia Margarida ganhou repercussão após a divulgação das dificuldades enfrentadas pela família. Nascida em 1909, ela carrega uma trajetória marcada por resistência, trabalho duro e superação. Ao longo da vida, criou filhos com o sustento vindo da floresta e hoje é o centro de uma grande família.

A comemoração dos 117 anos não foi apenas uma festa de aniversário — foi um símbolo de reconhecimento, dignidade e cuidado. Um momento em que a solidariedade falou mais alto e mostrou que, quando há união, é possível transformar realidades.