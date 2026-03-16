Assediado por partidos, cirurgião bariátrico avalia disputar vaga na Assembleia

Vinícius Reis ainda não está filiado a nenhum partido político, mas tem dito que escolha dependerá do perfil da legenda

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O cirurgião geral e especialista em procedimentos bariátricos Vinícius Reis passou a ser procurado, nos últimos meses, por partidos de diferentes espectros ideológicos interessados em lançá-lo candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. Segundo ele, as conversas existem, mas a definição sobre eventual filiação partidária dependerá do alinhamento da legenda com pautas que considera prioritárias.

Entre as bandeiras defendidas pelo médico estão o incentivo ao empreendedorismo, o fortalecimento do terceiro setor, a qualificação profissional e a ampliação do acesso à saúde pública.

Pai de cinco filhos, Vinícius Reis é considerado um dos nomes mais atuantes da cirurgia no Norte do Brasil. Especialista em cirurgia geral, bariátrica e do trauma, ele construiu reconhecimento profissional integrando instituições de prestígio, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

“É uma missão nossa lutar por serviços de excelência na saúde. Temos que ter acesso a diagnóstico e tratamento sem barreiras, com rapidez e humanização”, afirmou ao Portal SN.

Ao falar sobre desenvolvimento econômico, o médico destacou o potencial do Amapá e a necessidade de estimular novos negócios e qualificação da mão de obra local.

“Temos um estado rico, com muita matéria-prima e humana (profissional). Muitos podem ser empreendedores e isso é ótimo para a economia. Com o petróleo e gás, a tendência é aumentar as iniciativas e a profissionalização. O Amapá tem a possibilidade de ser o melhor do Brasil com mãos adequadas”, ponderou.

À frente do serviço de cirurgia do Hospital São Camilo, Vinícius Reis também é fundador do Centro de Cirurgia Bariátrica. Ele foi um dos idealizadores do programa Barisus, iniciativa que utiliza recursos de emendas parlamentares para ampliar o acesso a cirurgias bariátricas.

Recentemente, o médico recebeu os títulos de Cidadão Amapaense e Cidadão Macapaense. Com o avanço do calendário eleitoral, ele reconhece que precisará tomar uma decisão política nos próximos dias.