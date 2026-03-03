Audiência avança debate sobre criação do Distrito Mineiro do Lourenço

De Macapá (AP)
Uma audiência pública realizada no distrito do Lourenço, em Calçoene, marcou mais um passo no processo de criação do Distrito Mineiro do Lourenço. O encontro reuniu comunidade, trabalhadores do garimpo e representantes do poder público para discutir a delimitação da área e os caminhos para estruturar oficialmente a atividade mineral na região.
O debate foi conduzido pela Secretaria de Estado da Mineração (Semin) e integra a estratégia do Governo do Amapá para organizar o setor. O governador Clécio Luís tem defendido que a formalização do distrito pode garantir mais segurança jurídica aos trabalhadores, além de fortalecer o controle ambiental e a rastreabilidade da produção.
A proposta também busca ampliar a presença do Estado no Lourenço, com políticas públicas voltadas para infraestrutura, saúde, educação e fiscalização, acompanhando uma realidade histórica marcada pelo garimpo. A criação do distrito é vista como instrumento para ordenar a atividade e estimular práticas mais sustentáveis.
Com as contribuições colhidas na audiência, o próximo passo será o encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), onde a proposta deverá ser debatida pelos parlamentares antes de eventual regulamentação definitiva.