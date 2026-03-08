2 Reis 13

“Se Deus existe, porque meu marido morreu?”. A frase foi dita em voz alta durante um velório. A Bíblia está repleta de promessas de cura, mas elas não ocorrerão com todos. Há bênçãos que Deus concede, mas há sofrimentos que Ele permite. O profeta Eliseu, que recebeu porção dobrada do Espírito, sofreu muito antes de morrer por causa de uma grave doença. Ausência de cura não é ausência de Deus. Veja a meditação bíblica de hoje em 2 Reis 13 e tenha um ótimo domingo (8) com nosso Senhor Jesus!