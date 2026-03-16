Barco naufraga e deixa 15 pessoas à deriva em Laranjal do Jari

Passageiros foram retirados da água por embarcações próximas e atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um naufrágio registrado no município de Laranjal do Jari, ao sul do Amapá, neste domingo (15), mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do estado. Apesar do susto, todas as 15 pessoas que estavam na embarcação foram retiradas da água com vida e receberam atendimento.

De acordo com os bombeiros, a ocorrência foi atendida pela Unidade de Suporte Básico (USB 21), acionada após a informação de que uma embarcação havia afundado, deixando os passageiros à deriva. Parte das vítimas foi retirada da água por um barco que passava próximo ao local no momento do acidente.

Algumas das pessoas resgatadas foram levadas até o Porto Santarém, onde a equipe da USB 21 realizou o atendimento inicial a quatro delas. Uma apresentava quadro que exigia maior atenção e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Laranjal do Jari. As demais seguiram ao hospital por meios próprios e também com apoio de uma ambulância da prefeitura.

Posteriormente, os bombeiros receberam a informação de que quatro crianças que também estavam na embarcação haviam sido levadas para casa por familiares. A equipe se deslocou até a residência e orientou que elas precisavam passar por avaliação médica, já que haviam ingerido água durante o incidente. As crianças foram então conduzidas ao hospital e entregues aos cuidados da equipe médica.

As circunstâncias do naufrágio não foram detalhadas.