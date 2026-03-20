Bets no Brasil crescem com novos perfis de apostadores e medidas de controle do governo

O mercado de apostas no Brasil movimentou bilhões de acessos em 2025. Veja como a regulação e o novo perfil de público moldam o setor atualmente

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Entenda o crescimento das apostas online no Brasil, a nova plataforma de autoexclusão do governo e as mudanças no perfil dos apostadores em 2026.

O mercado de apostas online no Brasil atravessa um período de consolidação definitiva em 2026. Após a criação do marco legal que estabeleceu regras claras para as apostas de quota fixa, o setor passou a operar sob a supervisão rigorosa da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Esse cenário de regulamentação trouxe mais transparência para as operadoras e também aliviou a tensão para os usuários que buscam diversão em modalidades populares como o Jogo do Tigrinho. Apostar pode causar dependência.

Crescimento das apostas online no Brasil

A escala do mercado brasileiro impressiona até mesmo os analistas mais otimistas. O engajamento do público nacional com as plataformas digitais reflete uma mudança cultural profunda na forma como o entretenimento é consumido.

Bilhões de acessos às plataformas em 2025

Estudos recentes do setor indicam que as plataformas de apostas registraram cerca de 26,4 bilhões de acessos ao longo de 2025. Esse volume colossal de tráfego digital demonstra não apenas a popularidade das bets, mas também a eficiência das campanhas de marketing e a facilidade de acesso via dispositivos móveis.

De acordo com dados da Câmara dos Deputados, essa movimentação financeira tem sido monitorada de perto, tudo isso para garantir que o crescimento seja acompanhado por uma arrecadação tributária justa.

Cassinos online ficam em espera na regulação

Apesar do avanço das apostas esportivas, o debate sobre a legalização completa de bingos e cassinos físicos sofreu um novo revés. O Senado Federal adiou para 2026 a votação do projeto que permitiria a instalação desses estabelecimentos em território nacional.

Mudança no perfil dos apostadores

O público que frequenta as casas de apostas virtuais está deixando de ser um nicho homogêneo. Atualmente, já se trata de um reflexo da própria diversidade da sociedade brasileira.

Aumento da participação feminina

Um dos dados mais relevantes de 2025 foi a diversificação demográfica dos usuários. Embora os homens ainda representem a maioria absoluta dos apostadores, houve um aumento expressivo na participação feminina.

As mulheres têm ampliado sua presença não apenas em apostas esportivas, mas também em jogos eletrônicos e sorteios digitais. Elas também buscam modalidades que ofereçam entretenimento rápido. Esse novo perfil exige que as empresas adaptem suas linguagens e estratégias de suporte.

Ferramentas de controle e proteção

Para acompanhar esse crescimento, o governo federal implementou mecanismos de controle social que visam mitigar os impactos negativos do jogo patológico. Além disso, tentam ativamente proteger a saúde financeira das famílias.

Plataforma de autoexclusão do governo

Uma das medidas mais importantes é a Plataforma Centralizada de Autoexclusão. Lançada no final de 2025, a plataforma permite que qualquer cidadão solicite o fechamento de suas contas em todas as operadoras reguladas com um único pedido.

Debate político sobre arrecadação

O impacto econômico das bets também domina as discussões no Congresso Nacional. O foco agora é como os impostos arrecadados podem retornar à sociedade de forma direta e eficiente.

Recursos das bets para segurança pública

Existe um forte debate legislativo para direcionar uma parcela da arrecadação com apostas esportivas para programas de segurança pública.A ideia, reforçada por propostas na Câmara e no Senado, é que os recursos carimbados ajudem no financiamento de tecnologias de monitoramento e inteligência artificial no combate ao crime organizado.

Essa medida reforça a visão de que o setor de jogos deve contribuir diretamente para o financiamento de políticas públicas essenciais. A ideia é transformar o lucro das empresas em benefícios tangíveis para a população.

Há hoje uma combinação de expansão de mercado, mudanças no perfil dos usuários e uma fiscalização estatal cada vez mais presente. Com isso, o mercado de apostas no Brasil entra em que a palavra de ordem é responsabilidade.