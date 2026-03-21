Boto-cor-de-rosa resgatado em canal morre após atendimento

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

O boto-cor-de-rosa resgatado após ficar preso em um canal de Belém não resistiu e morreu na última quinta-feira (19). A informação foi confirmada por órgãos ambientais responsáveis pelo atendimento ao animal.

O mamífero havia sido encontrado por moradores preso na estrutura e mobilizou uma operação de resgate com equipes do Corpo de Bombeiros e especialistas do Instituto de Biologia e Conservação de Mamíferos Aquáticos da Amazônia (BioMA), ligado à Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

Segundo o Ibama, desde o primeiro atendimento o animal já apresentava sinais preocupantes, como escoriações pelo corpo, baixo escore corporal (abaixo do peso) e estresse, consequência da situação enfrentada no canal.

Inicialmente, o boto chegou a apresentar melhora. Até a tarde do dia anterior, ele estava ativo e havia se alimentado normalmente. No entanto, durante a noite, o quadro clínico piorou.

O animal recebeu atendimento veterinário imediato e chegou a ser encaminhado ao centro do Instituto Bicho D’Água, em Castanhal, no Pará. Apesar dos esforços das equipes, o boto não resistiu e morreu por volta das 4h da madrugada.

A presença do boto em um canal urbano já havia sido considerada rara por especialistas. A principal hipótese é que o animal tenha sido levado ao local por conta da maré alta.

O boto-cor-de-rosa, símbolo da região amazônica, é uma espécie ameaçada de extinção, o que torna perdas como essa ainda mais preocupantes.