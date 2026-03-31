Botos encalhados mobilizam operação de salvamento em Macapá

Estratégia dos Bombeiros priorizou evitar contato direto para reduzir o estresse dos animais

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Após cerca de duas horas de muita cautela e paciência, militares do Corpo de Bombeiros do Amapá conseguiram salvar uma mãe e seu filhote de boto-cinza que estavam encalhados às margens do Rio Amazonas, na orla de Macapá. O resgate aconteceu na noite desta segunda-feira (30) e chamou a atenção de dezenas de curiosos, que acompanharam apreensivos cada etapa da operação.

De acordo com o capitão Marcos, a equipe foi acionada após a identificação de dois animais presos na faixa de areia. A estratégia adotada priorizou a segurança dos botos, evitando ao máximo o contato direto para não causar estresse.

“Fizemos toda a proteção do animal para que ele voltasse naturalmente ao seu habitat. Quanto menos manipulação humana, melhor para a espécie”, explicou o oficial.

A suspeita é de que se tratava de uma mãe e seu filhote, possivelmente da espécie conhecida como boto tucuxi, comum na região amazônica. Os animais teriam ficado encalhados devido à maré baixa, o que exigiu paciência da equipe até a subida das águas.

Durante todo o período, os bombeiros mantiveram vigilância e proteção dos animais, aguardando o momento ideal para que a própria maré os conduzisse de volta à área mais profunda do rio.

“A ideia era justamente não estressar. Resguardamos os animais até que o nível do rio subisse novamente, permitindo o retorno seguro”, reforçou o capitão.

A ação foi considerada essencial para a sobrevivência dos botos, já que o encalhe poderia levá-los à morte. O caso também serviu de alerta à população.

“Sempre que se deparar com casos como esse, não manipule. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros”, orientou.

O resgate terminou com sucesso e foi comemorado por quem acompanhava a cena, evidenciando a importância do trabalho dos bombeiros na preservação da fauna amazônica.