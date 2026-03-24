Buracos antigos viram crateras e obrigam motoristas a invadir calçadas na zona sul de Macapá

Situação precária há meses na Avenida 13 de Setembro ficou crítica nas últimas chuvas, colocando pedestres em risco e gerando prejuízos a condutores

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A avenida que um dia já foi atalho rápido entre a zona sul e o restante da capital tornou-se um teste de paciência e resistência para os condutores. Um dos principais trechos da 13 de Setembro, no bairro Buritizal, está tomado por buracos, transformando a rotina de quem passa pela área em um verdadeiro caos.

A situação é tão crítica que, em alguns pontos, o asfalto praticamente desapareceu. Para fugir das crateras, motoristas de carros e motocicletas passaram a utilizar as calçadas, colocando em risco a segurança dos pedestres.

O problema atinge todos os tipos de veículos. Até viaturas da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), da Guarda Civil Municipal e da Polícia enfrentam dificuldades para trafegar e realizar manobras no trecho.

Para quem depende das ruas para trabalhar, a precariedade da via representa prejuízo direto. O mototaxista Osvaldo da Silva, de 42 anos, que atua há quase dez anos na profissão, descreve o cenário como “péssimo”.

“Isso acaba com a nossa moto, acaba com os carros. O risco é a gente bater em um buraco, o passageiro cair e prejudicar a vida de alguém. Já presenciei uns dois acidentes aqui de carros e motos tentando desviar. A manutenção da moto não vence, quebra tudo”, lamenta.

O uso das calçadas como alternativa improvisada gerou um efeito cascata de insegurança. O morador Antônio, conhecido como “Marajá”, que vive na região há 26 anos, relata que até circular de bicicleta se tornou perigoso.

“Nós andamos por cima da calçada, e os carros também. Não passam na rua porque é só buraco. Eu vou para o lado da calçada e o carro vem e me fecha. O que precisa ser feito? Consertar logo”, cobra.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Semob) para saber se há cronograma de recuperação da via ou operação tapa-buracos prevista para o trecho, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.