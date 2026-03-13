Caixa é preso por usar máquina de cartão própria para desviar dinheiro de loja

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Um funcionário de uma loja foi preso em flagrante nesta quinta-feira (12), suspeito de cometer furtos no estabelecimento onde trabalhava, localizado no Centro Comercial de Macapá. O acusado, de 24 anos, atuava como caixa e foi surpreendido pelo patrão usando uma máquina de cartão que não pertencia ao empreendimento.
De acordo com o delegado Francisco Assis, da 6ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, o suspeito se aproveitava da função para cometer o crime.
“Ele começou a realizar furtos na loja aproveitando-se da confiança que tinha no trabalho. Quando o cliente pagava em dinheiro, ele registrava a compra como se fosse no débito. Depois, quando algum cliente realmente pagava no débito, ele não lançava essa compra no sistema e compensava o valor que havia embolsado anteriormente”, explicou o delegado.
Segundo a polícia, em algumas situações o funcionário também recebia pagamentos em dinheiro e simplesmente não registrava a venda no sistema da loja.
O esquema foi descoberto quando o suspeito levou uma máquina de cartão particular para o local de trabalho. “
Hoje ele resolveu levar uma máquina particular e foi nesse momento que o proprietário da loja percebeu que um produto havia sido passado em uma máquina que não pertencia ao estabelecimento”, relatou Francisco Assis.
Após perceber a irregularidade, o dono da loja acionou a Polícia Civil, que foi até o local e realizou a prisão em flagrante do funcionário.
“O indivíduo agora vai responder pelo crime de abuso de confiança. Também será instaurada uma investigação à parte para verificar quanto, de fato, ele furtou da loja e desde quando vinha praticando esses crimes”, acrescentou o delegado.
O suspeito foi encaminhado ao CIOSP do Pacoval, onde permanecerá à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.