Câmara inicia processo que pode cassar vice de Furlan por rombo na Macapaprev e desvios em hospital

Denúncia que pede criação de Comissão Processante cita investigação sobre licitação do Hospital Municipal, saques milionários e queda de mais de R$ 76 milhões no fundo previdenciário

Por SELES NAFES, de Macapá

Uma representação protocolada na Câmara Municipal de Macapá, nesta quarta-feira (11), pede a abertura de um processo que pode levar à cassação do mandato do vice-prefeito Mário Neto, que também estava acumulando a Secretaria de Finanças da prefeitura de Macapá. O pedido foi apresentado pela vice-presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação no Estado do Amapá (Sinsepeap), Cleiziane Miranda da Silva, e deve ser analisado na sessão legislativa desta quinta-feira (12).

A denúncia sustenta que existem elementos suficientes para investigação contra o vice-prefeito, com base em trechos da decisão do Supremo Tribunal Federal que apura suspeitas de irregularidades na licitação para construção do Hospital Geral Municipal de Macapá. Segundo o documento citado, a investigação aponta indícios de fraude à licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no processo da Concorrência Eletrônica nº 01/2023 da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a representação, Mário Neto integraria o núcleo de decisões da gestão Furlan, afastada pela Polícia Federal.

Outro ponto destacado na denúncia envolve movimentações de quase R$ 10 milhões, sendo que a maior parte foi sacada em dinheiro por representantes da Santa Rita Engenharia. A PF afirma que pelo menos R$ 3 milhões foram depositados em valores menores em contas de duas clínicas ligadas ao casal Furlan.

Previdência

A representação também menciona suspeitas relacionadas à gestão da Macapá Previdência (Macapaprev). Segundo dados apresentados na denúncia, o patrimônio do fundo previdenciário teria caído de aproximadamente R$ 181,8 milhões em janeiro de 2023 para cerca de R$ 105 milhões em julho de 2024, uma redução superior a R$ 76 milhões, além de retiradas mensais consideradas atípicas que, em alguns casos, teriam ultrapassado a média de R$ 4 milhões.

Caso a denúncia seja aceita pelo plenário da Câmara, será formada uma Comissão Processante para apurar as acusações, podendo ao final recomendar a cassação do mandato.