VERSÃO DO ACUSADO

Cantor de Bruno e Trio quebra silêncio após condenação e diz ser inocente

30, março, 2026
Cantor da banda Bruno e Trio foi condenado em segunda instância por abuso contra as próprias filhas
Bruno Mafra afirma nas redes sociais que pretende recorrer da decisão em tribunais superiores
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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Após a Justiça do Pará manter a condenação por abuso sexual contra as próprias filhas, o cantor Bruno Mafra, da banda Bruno e Trio, se manifestou nas redes sociais e afirmou ser inocente das acusações.

Em uma publicação, o artista divulgou uma nota de esclarecimento na qual diz confiar na Justiça e no andamento do processo.

“Venho a público afirmar, com total serenidade, que sou inocente das acusações que me estão sendo atribuídas”, declarou.

Em nota publicada nas redes sociais, o artista afirmou que evitará debates públicos sobre o caso

Confiança na Justiça

No texto, Bruno Mafra afirma que acredita no devido processo legal e que seguirá colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos.

“Confio plenamente na Justiça e no devido processo legal […] seguirei colaborando integralmente para o completo esclarecimento dos fatos”, escreveu.

O cantor também destacou que pretende se manifestar apenas dentro do processo judicial e evitar debates públicos sobre o caso.

“Não entrarei em debates ou julgamentos antecipados fora do âmbito judicial. O tempo e a Justiça se encarregarão de restabelecer a verdade”, disse.

Defesa e próximos passos

Na nota, o artista afirma ainda ter tranquilidade em relação à própria conduta e reforça que continuará buscando provar sua inocência.

“Aos que me acompanham, deixo uma mensagem de calma e confiança. Sigo firme, com dignidade, respeito e fé”, concluiu.

A defesa do cantor já havia informado que pretende recorrer da decisão que manteve a condenação em segunda instância. O caso ainda pode ser analisado por tribunais superiores.

Seles Nafes
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