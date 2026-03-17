Chuva forte paralisa clássico entre Independente e São José

Mesmo já classificados, times disputam posições na tabela, o que torna decisiva a retomada do confronto nesta terça-feira

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

A partida entre Independente e São José, nesta segunda-feira (16), válida pela sétima rodada do Campeonato Amapaense de Futebol, foi paralisada aos 20 minutos do segundo tempo no Estádio Augusto Antunes, em Santana a 17 km de Macapá, após forte chuva comprometer as condições de jogo.

O clássico começou sob um temporal que rapidamente prejudicou o gramado, deixando o campo encharcado e sem condições adequadas para a prática do futebol. Diante do cenário, o árbitro Edielson Azevedo decidiu interromper a partida.

Em nota oficial, a Federação Amapaense de Futebol (FAF), destacou que a medida foi tomada para preservar a segurança dos atletas, da arbitragem e de todos os envolvidos. Segundo a FAF, a intensidade da chuva e o estado do gramado inviabilizaram a continuidade do confronto.

Com a persistência da chuva e a impossibilidade de recuperação do campo, ficou definido que o jogo será retomado nesta terça-feira (17), às 15h30, no mesmo local.

O duelo é o último da fase de grupos da competição. Tanto Independente quanto São José já estão classificados para as semifinais, mas o resultado da partida será determinante para definir os cruzamentos da próxima fase do campeonato.