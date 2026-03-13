Clécio anuncia concurso da Saúde para atender novo HE e outras unidades

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O governador do Amapá, Clécio Luís (União), autorizou os preparativos para a realização de um concurso público na área da Saúde. O certame já está em fase de planejamento pelo governo do Estado e deve ser uma das maiores seleções já lançadas pela administração estadual, principalmente em razão da abertura do novo Hospital de Emergência de Macapá.

A quantidade exata de vagas ainda não foi anunciada, mas deverá chegar a 1,8 mil, incluindo o cadastro reserva. O concurso deverá contemplar cargos como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e nutricionistas, entre outros profissionais da área.

Segundo o governador, os estudos técnicos e financeiros já estão concluídos. A próxima etapa será a contratação do instituto responsável pela organização e aplicação das provas.

A Secretaria de Comunicação do governo informou que divulgará, em breve, detalhes mais completos sobre o concurso, incluindo número de vagas exatas, salários e as demais etapas do processo seletivo.