Clécio anuncia concurso público para a Polícia Civil do Amapá

Sead foi autorizada a conduzir o certame, que deve reforçar o efetivo da corporação no estado

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De Macapá (AP)

O governador do Amapá, Clécio Luís (União), anunciou neste sábado (14) que está autorizado um novo concurso público para a Polícia Civil. A condução do processo ficará sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Administração do Amapá (Sead), que deverá organizar as etapas necessárias para publicação do edital.

Segundo o governo estadual, a comissão responsável pelo certame já foi instituída e será encarregada de preparar os trâmites administrativos, como a escolha da banca organizadora e a definição do número de vagas. A expectativa é que o concurso contemple cargos estratégicos da corporação, como delegado e agente.

O anúncio faz parte de uma série de concursos públicos que vêm sendo autorizados pelo governo do Amapá em 2026. Entre eles estão processos seletivos para áreas como saúde e educação, além de reforços previstos para a segurança pública estadual.

O último concurso da Polícia Civil do Amapá ocorreu em 2017 e ofertou centenas de vagas para diferentes cargos da instituição. A realização de um novo certame é vista como uma medida para recompor o efetivo da corporação diante das demandas crescentes na área de segurança pública.