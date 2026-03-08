Clécio defende PM após acusações de Furlan e cobra explicações sobre R$ 400 mil em carro do ex-prefeito

Governador afirma que presença de policial em evento foi procedimento padrão de segurança e questiona origem e transporte do dinheiro ligado à investigação da PF

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O governador do Amapá, Clécio Luís (União), saiu em defesa da Polícia Militar do estado após acusações feitas pelo ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD), de que estaria sendo monitorado por integrantes da corporação. Furlan foi afastado do cargo no último dia 4 por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Polícia Federal, e renunciou ao mandato no dia seguinte.

Segundo Clécio, a presença de um policial militar nas proximidades do local onde ocorria a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação de Promotores de Justiça do Ministério Público do Amapá seguiu um protocolo rotineiro de segurança. O governador explicou que a PM costuma fazer o reconhecimento prévio da área sempre que existe a possibilidade de participação do chefe do Executivo estadual no evento.

“Ele disse que a vida dele e da família estava em risco por conta de um agente da PM que é uma instituição séria. Ele estava trabalhando. Toda vez que vai ter um evento e o governador pode ir ou não, vai uma equipe fazer todo o levantamento da área. Isso acontece em todos os governos”, esclareceu Clécio.

Vitimização

Durante a manifestação, o governador criticou a estratégia de vitimização de Furlan a cada operação da Polícia Federal.

“Toda vez que tem uma operação da PF ele prontamente faz um vídeo acusando os adversários. É a quinta vez que a PF faz operação na casa dele. Eu queria ele usasse essa disposição para gravar vídeos acusando os outros para gravar um vídeo explicando para a população do estado o porque de todas essas operações. Porque a mochila com R$ 400 mil transportados pelo seu motorista em seu carro”, disparou o governador.

De acordo com a investigação, o dinheiro foi monitorado pela Polícia Federal no contexto das apurações que envolvem possíveis irregularidades na obra do hospital. Furlan é suspeito de que recursos desviados do contrato tenham sido direcionados para clínicas ligadas a ele e à primeira-dama Rayssa Fulan, pré-candidata ao Senado.

“Porque o desvio de recurssos de mais de R$ 3 milhões para empresas da família dele. O povo do Amapá merece essas explicações”, acrescentou.

Com o afastamento de Furlan e também do vice-prefeito Mário Neto, que acumulava o cargo de secretário municipal de Finanças, a Prefeitura de Macapá passou a ser comandada interinamente pelo presidente da Câmara Municipal, Pedro Dalua (União). A investigação segue em andamento sob supervisão do STF.