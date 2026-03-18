Com inversão de pauta de Malafaia, PEC que eleva piso de agentes a três salários avança

Texto prevê que a União complemente recursos para garantir novo piso a estados e municípios

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De Macapá (AP)

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (17), a admissibilidade da PEC 18/2022, que estabelece um novo piso salarial para agentes comunitários de saúde e de endemias. A proposta prevê remuneração de até três salários mínimos, o que hoje corresponde a R$ 4.863.

A votação contou com articulação do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), que apresentou e teve aprovado o pedido de inversão de pauta, acelerando a análise da matéria na comissão. Com isso, o texto segue agora para uma comissão especial antes de ser encaminhado ao Plenário da Casa.

De autoria do ex-deputado Valtenir Pereira, a proposta estabelece que os valores adicionais para o pagamento do novo piso sejam repassados pela União a estados, municípios e ao Distrito Federal, garantindo suporte financeiro para a implementação da medida. Atualmente, a categoria já conta com piso de dois salários mínimos, assegurado pela Emenda Constitucional 120.

Após a aprovação, Dorinaldo destacou o avanço, mas também criticou a atuação de parlamentares contrários à proposta. Segundo ele, houve tentativa de retirada da pauta por parte de deputados do PL, o que, para o parlamentar, contraria a luta histórica dos trabalhadores da atenção básica em saúde.