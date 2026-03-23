Com kits e uniformes, mais de 1,8 mil alunos ganham incentivo para estudar em Pedra Branca

Distribuição inclui material completo e uniforme para estudantes do município

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Pedra Branca do Amapari (AP) – Mais de 1,8 mil alunos da rede municipal de Pedra Branca do Amapari, cidade a 187 km de Macapá, terão o ano letivo com material escolar e uniforme completos. O prefeito Marcelo Pantoja (União) iniciou nesta segunda-feira (23) a entrega dos kits escolares e vestuário aos estudantes.

Os kits distribuídos são compostos por cadernos, lápis de cor, giz de cera, cola, lápis, borracha, estojo e uniforme com duas camisas e uma calça de moletom.

A entrega ocorreu na quadra da Escola Municipal São Pedro, com a presença de alunos, pais e professores. Durante o evento, o prefeito destacou a importância do investimento na educação como base para o desenvolvimento do município.

“Estamos trabalhando para oferecer melhores condições para nossos alunos aprenderem e se desenvolverem. A entrega desses kits representa mais dignidade, igualdade e incentivo para que nossas crianças possam seguir firmes nos estudos. Investir na educação é investir no futuro de Pedra Branca do Amapari”, afirmou o prefeito.

O cronograma de entrega seguirá nas demais escolas da rede municipal.