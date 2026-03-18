Com pagamento de hospedagem atrasado há 2 meses, site da PMM é suspenso

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O site oficial da Prefeitura de Macapá completou 24 horas fora do ar na manhã desta quarta-feira (18). A interrupção ocorreu após o bloqueio do servidor responsável pela hospedagem da plataforma por atraso de pagamento.

De acordo com a própria prefeitura, o problema ocorreu por atraso no pagamento à empresa contratada para manter o site no ar. A suspensão afeta não apenas a área de notícias institucionais, mas também serviços utilizados diariamente pelos contribuintes.

Pela plataforma digital, a população tem acesso a atalhos para serviços importantes, como pagamento de IPTU, emissão de taxas municipais e emissão de notas fiscais, além de consultas relacionadas a tributos e outros atendimentos eletrônicos.

A Secretaria Municipal de Comunicação Social (Secom) informou que foi surpreendida ainda na terça-feira (17) com a retirada do portal do ar.

“A interrupção do serviço ocorreu em decorrência de atraso no pagamento junto à empresa responsável pela hospedagem do site, referente aos últimos dois meses”, informou a secretaria.

Segundo a pasta, medidas administrativas já foram adotadas para regularizar a situação. A expectativa inicial era de que o sistema fosse restabelecido ainda nesta quarta-feira (18), com o retorno completo do portal e de seus serviços.

Apesar disso, a Secom não apresentou um horário exato para a normalização do site. Em nota, a secretaria afirmou que trabalha para garantir a continuidade e a transparência das informações institucionais, buscando minimizar possíveis prejuízos aos usuários que dependem dos serviços digitais da prefeitura.