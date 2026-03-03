Com piso de alto desempenho, novo Paulo Conrado entra na reta final

Instalação modular marca nova etapa da obra e aproxima entrega à comunidade esportiva

De Macapá (AP)

A instalação do piso modular de alto desempenho marca uma nova etapa na construção do novo Ginásio Paulo Conrado, em Macapá. As peças começaram a ser fixadas nesta semana e já mudam o cenário da quadra, indicando que a obra caminha para os ajustes finais antes da conclusão.

A intervenção faz parte do cronograma conduzido pelo Governo do Amapá. O governador Clécio Luís destacou que o novo espaço foi pensado para atender diferentes modalidades esportivas e ampliar as opções de prática e formação de atletas na capital.

O piso é feito em módulos de polipropileno, material conhecido pela resistência, durabilidade e capacidade de absorção de impacto, o que garante mais segurança aos praticantes. A quadra também recebe marcações específicas para múltiplos esportes, reforçando o caráter versátil do ginásio.

Com arquibancadas já erguidas e estrutura praticamente finalizada, a expectativa é que o novo Paulo Conrado seja entregue em breve, fortalecendo o calendário esportivo e oferecendo à comunidade um espaço mais moderno para competições, treinos e atividades escolares.