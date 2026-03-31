ELEIÇÕES 2026

Com vaga de vice em aberto Clécio busca ampliar alianças

31, março, 2026
Foto: Arquivo
Teles Júnior (PDT) não deverá ser confirmado como vice no projeto de reeleição. Movimento indica nova estratégia de Clécio para ampliar base aliada
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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Ao que tudo indica, o vice-governador do Amapá, Teles Júnior (PDT), não deverá ser confirmado na chapa de reeleição do governador Clécio Luís (União). Fontes consultadas pelo Portal SelesNafes.Com confirmam que, a não ser que haja uma reviravolta improvável, o economista deverá disputar uma vaga de deputado estadual.

A eventual saída de Teles da vice abre espaço para novas composições na chapa majoritária, em um momento em que Clécio busca ampliar alianças e fortalecer sua base para 2026. Nos bastidores, a vaga de vice é vista como estratégica para atrair partidos e consolidar apoio político, sobretudo diante de um cenário que deve ser marcado por forte disputa eleitoral no estado.

Caso confirme a candidatura proporcional, Teles não precisará renunciar ao cargo de vice-governador para disputar o pleito, conforme permite a legislação eleitoral. A regra difere da aplicada a cargos do Executivo em disputas majoritárias, como ocorreu com Antônio Furlan (PSD), que precisou deixar o cargo para concorrer.

Vice-governador não precisará renunciar ao mandado para concorrer à vaga no legislativo. Fotos: Arquivo SN

Fontes ouvidas pelo Portal SN afirmam que Clécio e Teles (que tem evitado comentar o tema) já trataram diretamente do assunto e alinharam que a vaga de vice deverá ser utilizada em futuras articulações políticas. Apesar da possível saída da composição majoritária, a tendência é que o PDT permaneça na base de apoio do governo, mantendo ou ampliando espaços.

Seles Nafes
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