Condenado por estuprar neta da esposa é preso em Mazagão

Homem de 55 anos confessou ter abusado de outras três crianças da mesma família; crime começou quando a vítima tinha apenas 10 anos

De Macapá (AP)

Uma ação conjunta entre a 8ª Delegacia de Polícia da Capital e a Delegacia de Mazagão resultou na prisão de um homem de 55 anos condenado por estupro de vulnerável. O criminoso foi localizado em sua residência, na comunidade do Carvão, em cumprimento a um mandado de prisão definitiva.

De acordo com o delegado Alan Moutinho, as investigações apontaram que os abusos contra a neta da esposa do agressor começaram em 2011, quando a criança tinha 10 anos, e estenderam-se de forma contínua até os seus 12 anos. O homem aproveitava momentos a sós para imobilizar e molestar a vítima.

O caso tomou proporções ainda mais graves durante o depoimento à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), onde o agressor admitiu ter feito outras três vítimas na mesma família. A denúncia partiu da própria esposa do condenado, embora, segundo a polícia, ambos ainda mantivessem o vínculo marital no momento da captura.

O homem passará por audiência de custódia e será transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN). Ele deverá cumprir uma pena de 14 anos em regime inicialmente fechado.