Condenado por roubo e morte no trânsito é capturado em Macapá

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Depois de anos tentando escapar da cadeia, um homem de 31 anos condenado por roubo majorado finalmente foi preso na manhã desta quinta-feira (5), durante uma operação da Polícia Civil do Amapá no bairro Beirol, na zona sul de Macapá.
A captura foi realizada por agentes do Núcleo de Capturas, que cumpriram um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça. O criminoso foi condenado a 6 anos e 2 meses de prisão em regime fechado por um assalto ocorrido em abril de 2018, no bairro Jardim Marco Zero.
Segundo as investigações, ele e outros três comparsas, todos armados, surpreenderam a vítima no momento em que ela saía de casa. Sob ameaça de armas, o grupo anunciou o assalto e fugiu levando o veículo da vítima. Dois dias depois, o carro foi localizado e devolvido ao proprietário.
Os envolvidos foram identificados e processados pela Justiça, mas um dos comparsas acabou morrendo durante o andamento do processo.
De acordo com o delegado Bruno Braz, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), o condenado passou anos recorrendo da decisão judicial na tentativa de evitar a prisão.
“Eles foram condenados por esse crime, porém este rapaz vinha recorrendo às instâncias superiores. Com o esgotamento dos recursos, foi expedido o mandado de prisão definitiva”, explicou.
Como se não bastasse o histórico criminal, o homem também possui outra condenação, desta vez por homicídio no trânsito. Em 2017, ele colidiu com um motociclista na Avenida Ivaldo Veras e fugiu do local sem prestar socorro. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.
Após ser capturado, o homem foi conduzido ao Ciosp do Pacoval, onde ficou à disposição da Justiça. Ele deve passar por audiência de custódia antes de ser encaminhado ao sistema prisional.