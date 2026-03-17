Confronto entre facções é contido pelo Bope; um suspeito morre e três são presos

Um dos envolvidos morreu no local após reagir à abordagem, segundo a polícia

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma intervenção do Bope terminou em morte e prisões no fim da tarde desta segunda-feira (16), no bairro das Pedrinhas, zona sul de Macapá, área considerada crítica pela atuação de facções criminosas.

A ação, realizada por equipes da Rotam dentro da Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas ( RENOE ), foi desencadeada após informações de inteligência apontarem para um possível confronto entre grupos rivais às margens do canal.

Durante o patrulhamento, os policiais identificaram uma casa com intensa movimentação suspeita. Ao perceberem a aproximação da equipe, o capitão Alvarez informou que os indivíduos tentaram reagir, contudo, três deles se renderam e logo foram presos. Já um quarto suspeito abriu fogo contra os policiais, ele foi atingido no revide e caiu ainda dentro da residência.

Quando o Samu chegou ao local foi apenas para confirmar o óbito de Luciano Jardim da Silva, o “Zinho”, de 17 anos. Segundo a polícia, o jovem era apontado como integrante de facção criminosa e envolvido com tráfico de drogas e receptação.

Na casa, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380, dois simulacros de arma de fogo e porções de entorpecentes.

A região onde ocorreu a ação é considerada estratégica para o crime, por permitir fuga rápida por vias fluviais.

“É uma área vermelha. Conseguimos impedir um possível confronto maior e retirar três indivíduos de circulação”, destacou Alvarez.

Entre os presos está um suspeito conhecido como “Marcelo”, que já possui passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação.