Corpo de jovem que se divertia tomando banho na orla é encontrado após 3h de busca

Fabricio Oliveira sumiu nas águas do Rio Amazonas após entrar no trecho da rampa náutica com dois amigos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O que deveria ser uma tarde de lazer terminou em tragédia nesta segunda-feira (2). Após três horas de buscas intensas, mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBMAP) localizaram o corpo de Fabricio Oliveira, de 21 anos, que havia desaparecido após um mergulho nas proximidades da rampa náutica, na orla de Macapá.

De acordo com informações colhidas no local, Fabricio estava acompanhado de dois jovens amigos quando o grupo decidiu entrar na água. Eles foram surpreendidos pela força da correnteza do Rio Amazonas. Enquanto uma mulher e um homem conseguiram nadar até a margem e se salvar, Fabricio foi arrastado e submergiu, não retornando à superfície.

A operação de resgate contou com o auxílio da tecnologia. Imagens de um totem de segurança da Guarda Municipal, instalado na área, foram cruciais para que as equipes identificassem o ponto exato onde o jovem foi visto pela última vez. O registro ajudou a otimizar o trabalho dos mergulhadores, que enfrentavam a visibilidade reduzida e o movimento das águas.

O Corpo de Bombeiros reforçou que o trecho da rampa náutica é impróprio para banho. Embora houvesse uma placa de proibição no local anteriormente, ela não existe mais, o que pode ter contribuído para a falsa sensação de segurança dos banhistas.

“A combinação de correntezas intensas com a estrutura de concreto da rampa torna o ambiente extremamente perigoso para quem não está em embarcações”, alertou um integrante da corporação.

Durante toda a tarde, curiosos acompanharam o trabalho dos militares na orla. O corpo será encaminhado à Polícia Científica para os procedimentos de praxe antes da liberação para a família.