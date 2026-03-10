Crimes violentos e roubos caem em Tartarugalzinho, aponta Sejusp

De Macapá (AP)

Os índices de criminalidade em Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá, apresentaram queda nos últimos anos, segundo levantamento da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Os dados, que comparam ocorrências registradas entre 2022 e 2025, mostram redução tanto em crimes violentos quanto em delitos contra o patrimônio.

De acordo com as estatísticas oficiais, os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) — categoria que inclui homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte — tiveram redução de 66,67% no comparativo entre 2024 e 2025. No recorte mais amplo, considerando o período de 2022 a 2025, a queda acumulada chega a 33,33%.

Os números também apontam diminuição nos registros de homicídio. Em 2024 foram contabilizados cinco casos no município, enquanto em 2025 houve apenas um registro.

Nos crimes contra o patrimônio, a redução foi ainda mais expressiva. Os roubos caíram 78,79% no período analisado, passando de 33 ocorrências em 2022 para 7 em 2025. Já os furtos apresentaram retração de 43,35%.

Outro indicador que apresentou queda foi o de lesão corporal relacionada à violência doméstica. Segundo o levantamento, os registros desse tipo de ocorrência diminuíram 41,94% entre 2022 e 2025.

A redução dos índices coincide com o período em que a segurança pública no interior passou a receber maior atenção em debates políticos e institucionais. Entre as pautas defendidas está o reforço das ações policiais e o envio de investimentos para municípios fora da capital, tema levantado pela deputada estadual Liliane Abreu junto ao Governo do Estado.

De acordo com a parlamentar, a estratégia tem buscado ampliar o efetivo, fortalecer a presença policial e garantir recursos para a segurança pública nas cidades do interior, em articulação com a gestão estadual e a prefeitura de Tartarugalzinho.