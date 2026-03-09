Criminoso que acumula mais de 15 anos de condenações por roubo é capturado

Suspeito, conhecido como “John”, já era investigado pelas autoridades desde a adolescência por envolvimento em crimes patrimoniais

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu um homem de 30 anos condenado por diversos crimes de roubo. A captura ocorreu no bairro Araxá, em Macapá, durante uma ação da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio em conjunto com o Núcleo de Capturas.

De acordo com o delegado Bruno Braz, titular da unidade, o ladrão possui um longo histórico no mundo do crime e já acumula três condenações definitivas por roubo majorado, que somam mais de 15 anos de prisão.

Segundo o delegado, o homem, conhecido como John, já era conhecido pelas autoridades desde a adolescência.

“Ele tem passagens pela polícia desde quando era menor de idade e atualmente possui três condenações sem possibilidade de recurso, motivo pelo qual foi decretada a sua prisão. Trata-se de um bandido contumaz, que faz do crime seu estilo de vida, agindo sempre da mesma forma: com arma de fogo, mediante grave ameaça e violência. Agora ele vai pagar pelos seus erros”, destacou Bruno Braz.

Após ser preso, na última sexta-feira (6), o condenado foi encaminhado para audiência de custódia e, em seguida, transferido ao sistema penitenciário, onde iniciará o cumprimento das penas impostas pela Justiça.