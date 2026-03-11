Cristal é rebaixado após nova derrota para o Ypiranga no Amapazão 2026

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A disputa da 6ª rodada do Campeonato Amapaense definiu, na noite desta terça-feira (10), no Estádio Augusto Antunes, em Santana, a primeira equipe rebaixada da edição de 2026. Sem pontuar na competição, o Clube Atlético Cristal foi novamente derrotado pelo Ypiranga Clube e teve confirmada a queda para a Série B do estadual do próximo ano.

O confronto contra o Ypiranga era tratado como decisivo para as duas equipes, que entraram em campo ocupando as últimas posições da tabela. Enquanto o Cristal buscava a primeira vitória para manter viva a chance de permanência, o adversário precisava do resultado positivo para deixar a zona de rebaixamento.

O placar começou a ser construído ainda no fim do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Alisson José converteu cobrança de pênalti e colocou o Ypiranga em vantagem.

Na etapa final, o Clube da Torre confirmou o triunfo já na reta final da partida. Aos 38 minutos, Igor interceptou um passe no meio de campo, roubou a bola, avançou sozinho, driblou o goleiro e marcou o segundo gol, assegurando a vitória do Negro-Anil.

Com o resultado, o Ypiranga chegou aos seis pontos, subiu para a sexta posição e deixou a zona de rebaixamento, empurrando o Macapá para as últimas colocações. Apesar da reação, o clube ainda depende de uma combinação de resultados para alcançar a fase seguinte do campeonato.

Já o Cristal permanece na lanterna, sem somar pontos após seis partidas e com saldo negativo de dez gols. A campanha confirma a equipe como a primeira rebaixada para a Série B do Campeonato Amapaense de 2026.