Dalua diz que shows e festas não serão prioridade na Prefeitura de Macapá

Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

O prefeito em exercício de Macapá, Pedro Dalua (União), disse em entrevista coletiva que shows e festas não serão prioridades na prefeitura da capital, enquanto saúde e educação precisam de cuidados urgentes. A declaração, uma referência a shows nacionais realizados pela gestão Furlan em períodos de crise, foi dada durante a primeira entrevista coletiva dele no Palácio Laurindo Banha.

Pedro Dalua, que é corredor de rua, disse que vai aproveitar o horário em que costuma acordar para se exercitar, às 4h20, para também visitar unidades básicas de saúde.

“Não tenho nenhum problema em ir numa UBS de madrugada para ver como o povo está sendo atendido. Não vou constranger nenhum profissional, até porque estão fazendo o trabalho deles”, comentou.

O prefeito disse que vai adotar a mesma estratégia nas escolas municipais, com o objetivo de checar pessoalmente o funcionamento das unidades.

“Temos prioridades. Não posso fazer festa se não estou com uma saúde boa e a educação não está bacana. Não posso fazer festa se o povo não tem transporte coletivo. Só quero fazer festa se eu souber que o cidadão, se precisar ser atendido numa UBS, terá pelo menos dipirona”, afirmou.

Dalua foi empossado pela Câmara por determinação do Supremo Tribunal Federal depois do afastamento do prefeito Antônio Furlan (PSD), suspeito de ter sido beneficiado junto com a primeira-dama Rayssa Furlan, de dinheiro desviado da obra do Hospital Municipal de Macapá.