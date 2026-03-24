De 21% para 98% de crianças alfabetizadas, Tartarugalzinho conquista 2º Selo Ouro nacional

Município é destaque no Norte e alcança 1º lugar em programa de alfabetização da rede pública

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O município de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, voltou a ser reconhecido nacionalmente ao conquistar o Selo Ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. A premiação foi entregue em cerimônia realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, reunindo autoridades de todo o país.

O prefeito Bruno Mineiro (União) recebeu o reconhecimento, que marca um salto expressivo nos indicadores educacionais do município. Quando assumiu a gestão, apenas 21% das crianças estavam alfabetizadas. Atualmente, esse número chega a 98%, consolidando Tartarugalzinho como referência em políticas públicas de educação básica.

Entre 135 escolas da rede pública avaliadas na região Norte, o município conquistou o 1º lugar pela segunda vez, tornando-se bicampeão no programa Criança Alfabetizada.

O selo leva em consideração uma série de critérios, como investimentos em infraestrutura escolar, valorização dos profissionais da educação — incluindo pagamento do piso salarial, reajustes para professores contratados e políticas voltadas tanto para servidores efetivos quanto temporários — além de estratégias de gestão educacional.

Também pesaram na avaliação iniciativas como a busca ativa de alunos, com foco na permanência escolar, e ações de integração entre escola e família, fundamentais para o acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes.