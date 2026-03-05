Denarc estoura ponto do tráfico e prende homem com 2 kg de drogas em Santana

Investigação após denúncia anônima levou à apreensão de crack e maconha escondidos em uma casa no bairro Acquaville

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação da Polícia Civil terminou com um suspeito preso e cerca de dois quilos de drogas apreendidos na tarde de quarta-feira (4), no bairro Acquaville, no município de Santana, a cerca de 17 quilômetros de Macapá.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) após o recebimento de informações anônimas indicando que uma entrega de drogas estaria prestes a ocorrer em uma área do bairro.

De acordo com o delegado Leonardo Alves, responsável pela investigação, as equipes passaram a fazer diligências nas proximidades do endereço apontado na denúncia. Durante o monitoramento, os policiais abordaram um homem de 39 anos na entrada da própria residência.

Ao realizarem buscas no imóvel, os agentes encontraram um carregamento considerável de entorpecentes, entre crack e maconha, escondido dentro da casa. A quantidade apreendida levantou suspeitas de que o local poderia estar sendo utilizado como depósito para armazenamento e distribuição de drogas na região.



Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde foi autuado por tráfico de drogas.

O nome do preso não foi divulgado pela polícia para não comprometer o andamento das investigações, que devem continuar para identificar possíveis outros envolvidos no esquema criminoso.

A Polícia Civil reforça que a participação da população é essencial no combate ao tráfico de drogas. Informações e denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelo WhatsApp da Denarc, no número (96) 99814-1416. O sigilo é garantido.