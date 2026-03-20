Dependente químico é executado um dia após deixar clínica

Vítima estava em ponto conhecido de consumo de drogas e de disputa entre facções

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um dependente químico, identificado apenas como Ezequiel, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (19), na Ponte da Rita, no bairro São Lázaro, área marcada pela intensa disputa entre facções criminosas.

Segundo informações da polícia, a vítima estava em um ponto conhecido pelo consumo de drogas quando foi surpreendida por três criminosos que chegaram em um carro, desceram e invadiram a ponte já atirando, sem qualquer preocupação com quem estivesse no local.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), confirmou que o crime ocorreu por volta das 22h e destacou que a região é palco frequente de confrontos entre grupos rivais.

“Temos um histórico de conflito de faccionados aqui. Ainda não sabemos se a vítima tinha ligação com alguma facção, mas isso será investigado”, afirmou.

Testemunhas disseram ter visto dois indivíduos armados na ponte, enquanto um terceiro permaneceu na entrada, dando cobertura à ação criminosa. A polícia trabalha com a possibilidade de que o homicídio esteja ligado à disputa violenta entre integrantes do Comando Vermelho e da facção Família Terror do Amapá, que travam uma guerra pelo controle do tráfico de drogas na região.

Moradores relataram momentos de pânico e que os criminosos já rondavam a área desde a noite anterior. Moraes também apurou que Ezequiel teria chegado ao local apenas um dia antes, após ter saído de um centro de recuperação, e não tendo para onde ir, teria passado o dia na ponte.

Ninguém foi preso e as investigações seguem em andamento. Qualquer informação pode ser repassada de forma anônima ao Disque-Denúncia da DHPP, 9 9170 4302.