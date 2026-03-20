‘Dia B da Saúde Bucal’ leva prevenção às escolas de Pedra Branca

Alunos de duas escolas municipais tiveram atendimentos e palestras

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Pedra Branca do Amapari (AP)

A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari, município a 187 km de Macapá, realizou nesta sexta-feira (20) o Dia B da Saúde Bucal, uma ação voltada à promoção, prevenção e cuidado com a saúde bucal dos estudantes da rede municipal.

A programação aconteceu nas escolas EMEF Erika Daniella e EMEF Rute da Silva Neves, das 08h às 11h30 e das 14h às 17h. Durante a ação, os alunos assistiram a palestras educativas e tiveram atendimentos como avaliação odontológica, restauração preventiva e entrega de kits de higiene bucal.

A iniciativa integra as estratégias do programa Brasil Sorridente e reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde preventiva, especialmente entre crianças e adolescentes.

De acordo com a coordenadora de saúde bucal do município, Rosiene Ananias, o momento foi fundamental para conscientizar os alunos sobre a importância dos cuidados diários.

“Nosso objetivo é orientar e prevenir. A saúde bucal começa com hábitos simples, e levar esse conhecimento para dentro das escolas é essencial para formar cidadãos mais conscientes e saudáveis”, destacou.