Diagnóstico da previdência abre gestão interina na MacapáPrev

Nova diretora-presidente assume missão de avaliar situação administrativa e financeira do instituto

De Macapá (AP)

Realizar um diagnóstico da situação da previdência municipal é a primeira missão da nova diretora-presidente interina da MacapáPrev, Lucélia Quaresma. Na manhã desta segunda-feira (9), ela visita a sede do instituto ao lado do prefeito em exercício de Macapá, Pedro DaLua (União), em agenda marcada para apresentá-la à equipe e iniciar os primeiros encaminhamentos à frente da autarquia.

O levantamento deve reunir informações sobre as condições administrativas e financeiras da previdência municipal. A ideia é avaliar o funcionamento do instituto responsável pelos benefícios dos servidores e reunir dados que orientem decisões da gestão.

Segundo a prefeitura, a iniciativa faz parte das ações voltadas à reorganização administrativa e ao fortalecimento da transparência na condução dos órgãos públicos. O prefeito em exercício destacou que o diagnóstico técnico será importante para assegurar o funcionamento adequado do sistema previdenciário do município.

“Nós estamos vindo aqui agora pra poder tomar pé da situação. Nós precisamos saber como está a previdência dos nossos contribuintes pra que tudo ocorra da melhor forma possível”, disse o prefeito.

A mudança ocorre em meio à crise política que atingiu a Prefeitura de Macapá. O então prefeito Antônio Furlan (PSD) foi afastado do cargo por decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de investigação da Polícia Federal sobre suspeitas de irregularidades em contratos públicos ligados à construção do Hospital Geral Municipal.

Após o afastamento, Furlan apresentou renúncia à Câmara Municipal, levando o presidente do Legislativo, Pedro DaLua, a assumir interinamente a chefia do Executivo.