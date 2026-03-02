Dono de batedeira de açaí é executado com tiros de fuzil no Amapá

Hélio Roberto Gomes, de 42 anos, foi perseguido por homens armados após sair de comércio e acabou morto

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Correria, gritos, perseguição e rajadas de fuzil transformaram a tarde deste domingo (1º) em um cenário de guerra no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. O ataque ocorreu no bairro Hospitalidade e terminou com um homem morto no segundo andar de uma residência.

A vítima foi identificada como Hélio Roberto Gomes, de 42 anos, proprietário de uma batedeira de açaí. Segundo testemunhas, ele estava em um comércio próximo à casa onde morava, na Travessa 15 de Novembro, quando pelo menos quatro criminosos fortemente armados chegaram em um carro branco e abriram fogo.

Em meio ao pânico, Hélio ainda tentou escapar. Correu para os fundos da mercearia e buscou abrigo em uma residência, mas foi perseguido. Encurralado no segundo andar do imóvel, acabou atingido por diversos disparos.

As marcas espalhadas pelas paredes e pelo corpo da vítima evidenciavam o poder de fogo utilizado. A Polícia Científica confirmou o uso de armamento pesado. No local, os peritos recolheram cartuchos de fuzil AK-47 calibre 7,62, além de cápsulas de pistola 9mm.

De acordo com a policia, o vendedor de açaí possuía passagens por associação criminosa, roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Após o ataque, o grupo fugiu e, até o momento, ninguém foi preso. A principal linha de investigação aponta que o homicídio pode estar ligado à disputa entre as facções Família Terror do Amapá e Comando Vermelho. O caso é apurado pela 1ª Delegacia de Polícia de Santana.

Sobre o armamento

O fuzil de assalto AK-47 foi desenvolvido na antiga União Soviética logo após a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que cerca de 90 milhões de unidades tenham sido produzidas ao longo das décadas.

A arma dispara munição 7,62×39 mm nos modos automático e semiautomático, é alimentada por carregador com capacidade para 30 projéteis e pode receber acessórios, como lançador de granadas acoplado sob o cano. É conhecida mundialmente pela resistência, simplicidade de operação e fácil manutenção.

Apreensão anterior

No fim de setembro do ano passado, uma operação conjunta das polícias Civil e Federal retirou de circulação 12 fuzis do mesmo calibre, além de três espingardas, uma pistola e cerca de 70 quilos de crack. O carregamento foi localizado em área rural de difícil acesso, na região ribeirinha entre Santana e Mazagão.

As investigações indicaram que o armamento teria saído da Colômbia e ingressado no Amapá por rotas fluviais. Cada unidade foi avaliada em aproximadamente R$ 60 mil, representando prejuízo superior a R$ 1 milhão às organizações criminosas