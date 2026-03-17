Dono de prédio onde marquise esmagou carros é notificado pelos Bombeiros

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O cenário na Rua Rio Tefé, no bairro Perpétuo Socorro, permanece praticamente inalterado e desolador na tarde desta terça-feira (17), horas após o desabamento da marquise de um prédio comercial de dois andares, a estrutura de concreto continua sobre dois veículos atingidos, dificultando o tráfego e chamando a atenção de quem passa pela região do Igarapé das Mulheres.

O colapso ocorreu por volta das 21h de segunda-feira (16), durante a chuva que atingiu a capital amapaense. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o peso de entulhos acumulados na parte superior da marquise, somado à precariedade da construção antiga, provocou o desabamento.

Os veículos atingidos — um Fiat Mobi vermelho e uma VW Saveiro branca — estavam estacionados na via e tiveram as partes superiores completamente esmagadas pelo peso do concreto. Não havia ocupantes nos carros ou no prédio no momento do acidente.

Segundo o major Izídio Júnior, do CBM, a edificação já apresentava sinais de abandono e falhas estruturais.

“Era uma edificação muito antiga que, ao longo dos anos, acabou colapsando. Observamos diversos erros na construção”, afirmou o oficial após vistoria.

Até o fechamento desta matéria, a via continuava parcialmente ocupada. Os destroços e os carros destruídos permanecem sobre uma faixa da rua. A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros para evitar novos acidentes, já que parte da parede do prédio também cedeu.

O proprietário do imóvel já foi identificado e notificado para realizar a limpeza e os reparos emergenciais na estrutura remanescente.

A região é conhecida pelo intenso fluxo comercial, e a permanência dos escombros gera preocupação entre comerciantes e moradores quanto à segurança e à mobilidade no local.