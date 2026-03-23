Em inauguração de centro de imagem, Alcolumbre defende esforço conjunto para manter avanços

Macapá (AP) – O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), participou neste sábado (21) da agenda do ministro da Educação, Camilo Santana, durante a Caravana do MEC no Amapá, ao lado do governador Clécio Luís. A programação marcou avanços nas áreas da saúde e educação, com destaque para a inauguração do Centro de Imagem do Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap).

Durante o evento, também foram realizadas a entrega da Carteira Nacional Docente, do benefício Vale Computador e a assinatura de autorizações para aquisição de equipamentos e mobiliário destinados aos restaurantes estudantis do Instituto Federal do Amapá (IFAP), fortalecendo políticas de assistência estudantil no estado.

Na área da saúde, Alcolumbre destacou a articulação para garantir investimentos estruturantes, entre eles cerca de R$ 8 milhões destinados à implantação do setor de hemodinâmica no HU-Unifap. O recurso já viabilizou a aquisição de um angiógrafo, equipamento de alta tecnologia utilizado em exames e procedimentos cardiovasculares.

Com a instalação do equipamento, o hospital passará a realizar procedimentos mais complexos, como cateterismo, implantação de stents e diagnóstico de doenças cardiovasculares, ampliando a capacidade de atendimento em casos graves, como infarto e AVC, além de fortalecer a rede pública de saúde no Amapá.

Além dos investimentos em saúde, as ações na educação reforçam o compromisso com a valorização de professores e estudantes, promovendo inclusão social, permanência acadêmica e melhores condições de ensino na rede pública.

“A nossa prioridade é garantir investimentos que cheguem na ponta e melhorem a vida das pessoas. Estamos falando de mais estrutura na saúde, com equipamentos modernos, e de mais valorização da educação, com ações concretas para professores e estudantes do Amapá”, destacou Davi.