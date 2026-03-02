EMPREENDIMENTO

Em Santana, paixão pelo Super Mario vira negócio e ponto de encontro

2, março, 2026
Temático, local tem atraído centenas de clientes apaixonados pelo jogo e pelos lanches oferecidos
Por JONHWENE SILVA, de Santana

O que começou como uma lembrança de infância virou um espaço onde nostalgia, diversão e sabor se encontram. Em Santana, município que fica a 17 km de Macapá, nasceu uma lanchonete temática inspirada em dois personagens que atravessam gerações: Mario e Luigi. A Super Mario Burguer tem atraído clientes.

Uma das idealizadoras do local, Francinete Carvalho, conta que a ideia do projeto foi plantada pelo esposo e pelo cunhado. Desde crianças, os dois irmãos, moradores da Área Portuária (Baixada do Ambrósio), eram fãs apaixonados do universo Mario Bros. Cresceram jogando, sonhando e se divertindo com os personagens. Certo dia, ao passarem em frente ao antigo Red Bar, antigo nome do espaço que estava fechado), veio o estalo: aquele espaço poderia se transformar em uma lanchonete totalmente temática.

Ideia nasceu da infância de dois irmãos apaixonados pelo universo Mario Bros, na Área Portuária de Santana. Fotos: Jonhwene Silva/SN

Espaço une nostalgia, diversão e gastronomia temática inspirada nos personagens Mario e Luigi

O sonho, porém, teve um significado ainda mais profundo após a perda do cunhado de Francinete, Gerald Cássio, que faleceu aos 19 anos. Em meio à dor, a ideia ganhou força e passou a carregar também um propósito: transformar a lembrança em homenagem e seguir adiante. Pouco tempo depois, o lançamento do novo filme do Mario reacendeu ainda mais o entusiasmo e confirmou que o momento era certo.

Assim nasceu o local temático que hoje encanta Santana, o Super Mario Burguer. Com paredes coloridas, referências ao jogo, hambúrgueres criativos e coloridos, sala de jogos e até a presença de personagens às terças-feiras, o espaço se tornou ponto de encontro para crianças, jovens e adultos. Há quem vá apenas para jogar, reviver a infância ou simplesmente se deixar envolver pelo clima divertido.

Do burguer…

… ao açaí…

… até os copos temáticos. Espaço capricha nos detalhes

Entre os clientes está Andressa Santos, que costuma levar o filho Andrey, de 12 anos, fã declarado de Mario Bros. Para ela, o lugar é especial.

“Quando a gente passou aqui na frente, meu filho ficou eufórico, louco para conhecer. Foi então que eu e meu marido, trouxemos ele aqui e desde então, é um dos clientes mais fiéis. Até esquece o lanche quando está aguardando, para ficar jogando. A gente gosta porque é um ambiente que encanta até mesmo a gente que é adulto”, afirma Andressa Silva, mãe do Andrey de 12 anos.

Lanchonete virou ponto de encontro para famílias que buscam lazer além do lanche

Super Mario Burguer transforma memória, afeto e sonho em experiência para o público santanense

Francinete Carvalho, explica que a administração do local tenta manter a identidade fiel dos personagens. Um exemplo é a presença dos dois personagens às terças-feiras quando acabam se tornando um atrativo a mais.

“Além da temática que envolve, a gente preza pela qualidade dos nossos lanches. Procuramos sempre mostrar a qualidade e com toques que remetem ao tema. Por isso, temos hamburgueres coloridos e até nossos cardápios são voltados à temática”, explica.

Mais do que uma lanchonete, o local se tornou um cenário de memórias, afeto e diversão. Um mundo onde a ficção encontra o presente e cada visita vira uma nova fase desse jogo. Conheça o Super Mario Burguer.

Seles Nafes
