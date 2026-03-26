Empresário é preso após manter casal de clientes em cárcere privado por dívida

Polícia encontrou vítimas feridas e em estado de choque dentro de escritório de revendedora de veículos

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um empresário, proprietário de uma revendedora de veículos, foi preso pela Polícia Militar nesta quarta-feira (25), na zona sul de Macapá, suspeito de manter duas pessoas em cárcere privado e agredi-las dentro do próprio estabelecimento.

De acordo com a denúncia repassada à polícia, um homem e uma mulher estariam sendo mantidos reféns em uma loja localizada na Rua Claudomiro de Moraes, no bairro Novo Buritizal, e uma das vítimas já havia sido ferida.

Uma equipe de radiopatrulha do 1º Batalhão se deslocou até o endereço informado e, ao chegar, fez contato com o proprietário do local, identificado como Flávio Gabriel dos Santos Silva. Ele afirmou aos policiais que não havia nenhuma irregularidade no interior da empresa.

Apesar da negativa, o comandante da equipe, sargento C. Júnior, decidiu realizar uma varredura no estabelecimento. Durante a inspeção, os policiais encontraram, dentro de um escritório, um casal visivelmente nervoso e assustado.

O homem, identificado como Arnaldo, apresentava ferimentos no braço e na mão esquerda e apontou o empresário como autor das agressões. Segundo relato da vítima, ele foi até a loja por volta das 14h30 para negociar uma dívida relacionada à compra de veículos, quando passou a ser, junto com a mulher, constrangido e ameaçado de morte pelo suspeito.

Ainda conforme Arnaldo, em determinado momento, Flávio Gabriel teria o atacado com uma faca. Mesmo tentando se defender com uma cadeira, ele acabou ferido. O homem afirmou também que, após algum tempo em cárcere privado, o empresário passou a ameaçá-lo com uma arma de fogo do tipo pistola e chegou a efetuar um disparo em sua direção.

Durante a ação, um terceiro homem teria tentado tomar a arma das mãos do empresário, momento em que houve um disparo acidental, que atingiu uma mesa dentro do escritório.

Os policiais realizaram buscas no local, mas a suposta arma de fogo não foi encontrada. No entanto, um projétil foi localizado no escritório e recolhido para perícia.

Diante das evidências, Flávio Gabriel e três funcionários que estavam no interior da loja foram conduzidos ao Ciosp do Pacoval para os procedimentos cabíveis.