Empresário é preso após manter casal de clientes em cárcere privado por dívida

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Um empresário, proprietário de uma revendedora de veículos, foi preso pela Polícia Militar nesta quarta-feira (25), na zona sul de Macapá, suspeito de manter duas pessoas em cárcere privado e agredi-las dentro do próprio estabelecimento.
De acordo com a denúncia repassada à polícia, um homem e uma mulher estariam sendo mantidos reféns em uma loja localizada na Rua Claudomiro de Moraes, no bairro Novo Buritizal, e uma das vítimas já havia sido ferida.
Uma equipe de radiopatrulha do 1º Batalhão se deslocou até o endereço informado e, ao chegar, fez contato com o proprietário do local, identificado como Flávio Gabriel dos Santos Silva. Ele afirmou aos policiais que não havia nenhuma irregularidade no interior da empresa.
Apesar da negativa, o comandante da equipe, sargento C. Júnior, decidiu realizar uma varredura no estabelecimento. Durante a inspeção, os policiais encontraram, dentro de um escritório, um casal visivelmente nervoso e assustado.
O homem, identificado como Arnaldo, apresentava ferimentos no braço e na mão esquerda e apontou o empresário como autor das agressões. Segundo relato da vítima, ele foi até a loja por volta das 14h30 para negociar uma dívida relacionada à compra de veículos, quando passou a ser, junto com a mulher, constrangido e ameaçado de morte pelo suspeito.
Ainda conforme Arnaldo, em determinado momento, Flávio Gabriel teria o atacado com uma faca. Mesmo tentando se defender com uma cadeira, ele acabou ferido. O homem afirmou também que, após algum tempo em cárcere privado, o empresário passou a ameaçá-lo com uma arma de fogo do tipo pistola e chegou a efetuar um disparo em sua direção.
Durante a ação, um terceiro homem teria tentado tomar a arma das mãos do empresário, momento em que houve um disparo acidental, que atingiu uma mesa dentro do escritório.
Os policiais realizaram buscas no local, mas a suposta arma de fogo não foi encontrada. No entanto, um projétil foi localizado no escritório e recolhido para perícia.
Diante das evidências, Flávio Gabriel e três funcionários que estavam no interior da loja foram conduzidos ao Ciosp do Pacoval para os procedimentos cabíveis.