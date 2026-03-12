Encontramos o ciclista que deu uma lição nos motoristas que invadem a ciclofaixa

Eletricista decidiu permanecer na via exclusiva para bicicletas após encontrar carros, caminhões e motos trafegando irregularmente na rodovia Arthur Bernardes, em Belém

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Uma atitude inusitada no trânsito de Belém viralizou nas redes sociais e gerou debate sobre o respeito às ciclofaixas. Um ciclista decidiu bloquear a passagem de veículos que trafegavam de forma irregular pela ciclofaixa da rodovia Arthur Bernardes, que liga o centro de Belém ao distrito industrial de Tapanã/Icoaraci.

O homem que aparece nas imagens é o eletricista Naldo Ferreira. Ele contou ao Portal SN que seguia de bicicleta quando encontrou vários carros, caminhões e motos utilizando o espaço exclusivo para ciclistas.

Segundo Naldo, a decisão de permanecer na ciclofaixa foi uma forma de garantir o direito de quem utiliza a bicicleta como meio de transporte.

“Não vou arredar daqui não. Os carros buzinaram, mandaram eu sair, mas eu disse que não ia sair. Se quiser passar, tem que pegar a sua faixa”, afirmou.

Durante o trajeto, o ciclista avançava poucos metros, mas continuava impedindo que os veículos seguissem pela ciclofaixa. De acordo com ele, o congestionamento chegou a se formar ao longo de quase um quilômetro apenas na via destinada às bicicletas.

“Eu acho que tava dando quase um quilômetro de engarrafamento só na ciclofaixa. Teve uma hora que eu fiquei quase dez minutos parado até o motorista resolver sair”, relatou.

No dia em que a situação aconteceu, o trânsito na região estava ainda mais complicado por causa de problemas estruturais na passarela da avenida Júlio César, o que foi mostrado pelo Portal SelesNafes.Com. A situação acabou provocando congestionamentos e desviando parte do fluxo de veículos para a rodovia Arthur Bernardes.

O vídeo que registrou a cena foi gravado por outra pessoa que vinha logo atrás na via. Naldo disse que só descobriu que a situação havia viralizado dias depois, quando a esposa mostrou as imagens que circulavam nas redes sociais.

“Ela estava rindo vendo um vídeo de um homem que não queria sair da frente dos carros. Quando eu olhei direito, percebi que era eu mesmo”, contou.

Nas redes sociais, a atitude dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas criticaram a situação, muitos apoiaram a iniciativa e destacaram a importância de respeitar os espaços destinados aos ciclistas.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, trafegar com veículos em ciclovias ou ciclofaixas é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de habilitação, além de colocar em risco a segurança de quem utiliza a bicicleta no dia a dia.