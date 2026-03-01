Entenda o que muda na conta de água da CSA

De Macapá (AP)

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) passa a adotar, a partir de 2 de março de 2026, um novo modelo de fatura de água em todo o Amapá. A mudança faz parte de um acordo com o Governo Federal e integra a padronização nacional das informações fiscais do setor de saneamento, com foco em mais clareza, organização e transparência para os consumidores.

Na prática, o que muda é o layout, não os valores. A CSA reforça que não haverá alteração automática de tarifas, critérios de cobrança ou consumo. O novo formato apenas reorganiza os dados para facilitar a leitura e a compreensão da conta.

Entre os principais destaques estão a identificação do cliente mais visível, a data de vencimento em evidência, o número da matrícula reposicionado para o canto superior esquerdo, além da separação clara do somatório de serviços, parcelamentos e eventuais multas. A fatura também passa a trazer de forma mais organizada o mês de referência, a data de emissão e um espaço específico para avisos importantes ao consumidor.

Outra novidade é o reforço das informações fiscais e técnicas. A conta detalha melhor a descrição dos serviços cobrados, como tarifa de água e esgotamento sanitário, apresenta a tabela tarifária por faixas de consumo, o histórico de consumo dos últimos meses e os dados sobre a qualidade da água, conforme exigências legais. As retenções federais, quando aplicáveis, também passam a ser discriminadas.

PIX e QR Code

No campo de pagamento, o novo modelo mantém as opções tradicionais, como código de barras, e amplia o uso do Pix, com QR Code para pagamento instantâneo. A fatura também passa a exibir os dados da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica, com QR Code para consulta — funcionalidade que estará disponível nos próximos meses.

“A nossa fatura muda o layout, mas mantém a mesma objetividade e transparência de sempre. É uma conta completa e alinhada às normas”, destacou o gerente de gestão comercial do Grupo Equatorial, Wellington Caldas.

Atualmente, a CSA atende mais de 110 mil clientes no Amapá. A concessionária orienta que os consumidores mantenham o cadastro atualizado para evitar transtornos. O atendimento segue disponível 24 horas, gratuitamente, pelo telefone 0800 086 0116 ou clicando aqui.